Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un -0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 184,437. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 184,987. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 184,253.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)