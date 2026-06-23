Milano 12:15
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:15
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un -0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 184,437. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 184,987. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 184,253.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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