Milano 12:16
52.227 -1,08%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:16
10.407 -0,30%
Francoforte 12:16
24.875 -1,05%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Giornata poco mossa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 22 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 8.445,4. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 8.377,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 8.354,9, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```