Milano 14:48
52.063 -1,39%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 14:48
10.400 -0,36%
Francoforte 14:48
24.902 -0,94%

Eni, collocati con successo due bond a tasso fisso per 2 miliardi di euro

Finanza
Eni, collocati con successo due bond a tasso fisso per 2 miliardi di euro
(Teleborsa) - Eni ha lanciato oggi con successo due emissioni obbligazionarie del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.

Le due emissioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini complessivi per oltre 7 miliardi di euro da investitori istituzionali principalmente da Regno Unito, Germania, Italia e Francia. Il prestito obbligazionario della durata di 5 anni (scadenza 26 maggio 2031) è stato collocato per un ammontare di 750 milioni di euro, ad un prezzo di re-offer del 99,465% e pagherà una cedola annua dello 3,500%.

Il prestito obbligazionario della durata di 9 anni (scadenza 26 maggio 2035) è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di euro, ad un prezzo di re-offer del 98,922% e pagherà una cedola annua dello 4,000%.

Le obbligazioni saranno negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo.
Condividi
```