Milano 9:10
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Dow Jones 23-giu
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Londra 9:09
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un 0%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8598. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8669. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8575.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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