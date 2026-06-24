Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un 0%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8598. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8669. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8575.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)