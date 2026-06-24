Milano 9:10
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Dow Jones 23-giu
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Londra 9:09
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Lieve ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude in flessione dello 0,39%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 183,477. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 184,747 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 183,053.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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