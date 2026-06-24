Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Lieve ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude in flessione dello 0,39%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 183,477. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 184,747 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 183,053.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)