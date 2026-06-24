Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Contenuto ribasso per il CABLE, che archivia la sessione in flessione dello 0,39%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3183. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,324. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3163.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)