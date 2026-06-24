Milano 9:11
51.883 -0,27%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 9:10
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Riunione sostanzialmente debole quella del 23 giugno per l'indice nipponico, che conclude gli scambi in frazionale calo a 69.430.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 71.601,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 68.503,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 67.576,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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