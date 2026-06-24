Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Riunione sostanzialmente debole quella del 23 giugno per l'indice nipponico, che conclude gli scambi in frazionale calo a 69.430.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 71.601,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 68.503,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 67.576,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)