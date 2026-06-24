Renault prevede di tagliare 800 posti di lavoro nel settore ingegneristico in Francia

Una mossa per competere con la concorrenza cinese

(Teleborsa) - La casa automobilistica d'oltralpe Renault sta valutando la possibilità di tagliare 800 posti di lavoro nel suo reparto di ingegneria in Francia entro la fine del 2027, ha dichiarato mercoledì il responsabile delle risorse umane dell'azienda per il Paese.



L'azienda prevede di ridurre il proprio organico, che conta 5.500 dipendenti, attraverso licenziamenti volontari, ha detto Maximilien Fleury ai giornalisti.



I tagli al personale sono in linea con gli sforzi dell'azienda per essere in grado di competere meglio con la concorrenza cinese, ha aggiunto il direttore tecnologico Philippe Brunet.

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