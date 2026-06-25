Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,1357.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,1318. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,1435 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,1279.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)