Milano 10:36
51.848 +0,40%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:36
10.488 +0,26%
Francoforte 10:36
24.881 +0,57%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Modesto guadagno per l'indice principale della Borsa di Parigi, che avanza di poco a +0,54%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del CAC 40 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 8.455,4. Il supporto più immediato è stimato a 8.328,1. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 8.270,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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