Milano 10:36
51.848 +0,40%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:36
10.488 +0,26%
Francoforte 10:36
24.881 +0,57%

Analisi Tecnica: indice DAX del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 24 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.006,6, con il supporto più immediato individuato in area 24.607,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.474,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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