Analisi Tecnica: indice DAX del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 24 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.006,6, con il supporto più immediato individuato in area 24.607,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.474,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)