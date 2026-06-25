Milano 10:36
51.848 +0,40%
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:36
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Giornata pressoché debole per indice spagnolo, che ha terminato in calo a 19.389,5.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 19.505,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19.310,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 19.231,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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