Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Discesa moderata per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 24 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.129,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.170,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24.782,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)