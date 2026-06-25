Milano 10:37
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Discesa moderata per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 24 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.129,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.170,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24.782,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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