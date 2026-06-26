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Analisi Tecnica: indice DAX del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Seduta vivace per il principale indice di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,03%.

Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25.176,2. Rischio di discesa fino a 24.776,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25.575,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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