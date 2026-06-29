Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un -0,01%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,1401, mentre i supporti sono stimati a 1,1363. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,1439.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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