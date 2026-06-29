Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 184,397. Primo supporto individuato a 183,887. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 184,907.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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