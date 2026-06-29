Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,45%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19.515,2, con il supporto più immediato individuato in area 19.362,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19.299,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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