Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,45%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19.515,2, con il supporto più immediato individuato in area 19.362,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19.299,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)