Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Chiusura in rosso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta segnando un calo dell'1,20%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31.260. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32.245,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30.931,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)