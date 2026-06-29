Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Giornata poco mossa per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 26 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 71.669 con primo supporto visto a 68.138. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66.961.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)