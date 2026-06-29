Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Giornata poco mossa per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 26 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 71.669 con primo supporto visto a 68.138. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66.961.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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