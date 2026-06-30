Milano 9:17
51.421 +0,50%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:17
10.499 +0,14%
24.825 +0,80%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Effervescente il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,07%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.471,8. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.994,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.516,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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