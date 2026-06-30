Milano 9:17
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Apprezzabile rialzo per il maggiore indice americano, in guadagno dell'1,18% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di medio periodo dell'S&P 500 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7.469,2, mentre i supporti sono stimati a 7.382,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 7.555,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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