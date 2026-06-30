Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,36%.
Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14.333,7. Rischio di discesa fino a 14.012,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14.654,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)