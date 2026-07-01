Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,144. Primo supporto individuato a 1,1396. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,1484.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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