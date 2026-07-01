Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Balza in avanti l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,03%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 32.026,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 32.515,6, mentre il primo supporto è stimato a 31.537,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)