Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Prepotente rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,52% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.519,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.603. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.435,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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