Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Prepotente rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,52% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.519,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.603. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.435,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)