Enhertu, prima terapia mirata HER2 'agnostica' approvata in Europa

Studio (Fase II) Popolazione IHC 3+ Tasso di risposta obiettiva (ORR) Durata mediana della risposta (DOR) DESTINY-PanTumor02 n=111 (vie biliari, vescica, cervice, endometrio, ovaio, pancreas e altri) 52,3% 21,1 mesi DESTINY-Lung01 n=17 (NSCLC) 52,9% 6,9 mesi DESTINY-CRC02 n=64 (colon-retto) 46,9% 5,5 mesi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato(trastuzumab deruxtecan) in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con tumori solidi HER2-positivi (IHC 3+) non resecabili o metastatici, già sottoposti a un precedente trattamento. Si tratta del primo anticorpo farmaco-coniugato (ADC) diretto contro HER2 a ottenere un'indicazionenell'Unione europea: l'autorizzazione, cioè, non è vincolata all'organo di origine della neoplasia ma allo status molecolare del tumore. La decisione fa scattare una milestone da 25 milioni di dollari da(ISIN GB0009895292) a(ISIN JP3475350009).L'approvazione rappresenta un passaggio regolatorio di rilievo per l'oncologia di precisione europea. Secondo Precision Medicine Online, l'ok della Commissione segna la prima terapia tissue-agnostica a raggiungere il mercato in Europa. Il via libera della Commissione europea segue il parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Il CHMP aveva raccomandato l'approvazione a maggio 2026, configurando il primo parere favorevole a un ADC con indicazione tumore-agnostica nell'UE.Sul piano farmacologico, Enhertu è un ADC diretto contro HER2 scoperto da Daiichi Sankyo e sviluppato e commercializzato congiuntamente con AstraZeneca; è costituito da un anticorpo monoclonale anti-HER2 legato, tramite linker peptidici scindibili, a più molecole di un inibitore della topoisomerasi I (un derivato dell'exatecan, DXd). Il razionale clinico poggia sulla diffusione della sovraespressione di HER2 in numerosi tumori solidi, associata a malattia aggressiva e prognosi sfavorevole.L'autorizzazione si basa sui risultati ottenuti in un sottogruppo di pazienti con tumori HER2-positivi (IHC 3+) nell'ambito di tre studi di Fase II: DESTINY-PanTumor02, DESTINY-Lung01 e DESTINY-CRC02. Di seguito i principali dati di efficacia riportati per i pazienti IHC 3+ già trattati.Nello studio DESTINY-PanTumor02, Enhertu ha mostrato un tasso di risposta obiettiva confermato del 52,3% (IC 95% 42,6-61,8) e una durata mediana della risposta di 21,1 mesi in 111 pazienti con tumori solidi IHC 3+ già trattati, tra cui vie biliari, vescica, cervice, endometrio, ovaio e pancreas. Nel DESTINY-Lung01 l'ORR confermato è stato del 52,9% con DOR mediana di 6,9 mesi in 17 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, mentre nel DESTINY-CRC02 l'ORR è stato del 46,9% con DOR mediana di 5,5 mesi nel carcinoma del colon-retto. La raccomandazione riguarda Enhertu somministrato in monoterapia al dosaggio di 5,4 mg/kg.L'indicazione europea è riservata ai pazienti che hanno ricevuto un precedente trattamento e non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti. Il farmaco era già disponibile con indicazione tumore-agnostica in altri mercati: l'ok della Commissione ricalca approvazioni analoghe ottenute negli Stati Uniti e in oltre quindici Paesi e regioni a livello mondiale.Sul fronte industriale, l'approvazione consolida la partnership tra il gruppo anglo-svedese e la casa farmaceutica giapponese sulla piattaforma ADC, di cui Enhertu costituisce il programma più avanzato. La milestone da 25 milioni di dollari, prevista dal contratto di collaborazione, viene corrisposta da AstraZeneca a Daiichi Sankyo al raggiungimento di questo traguardo regolatorio. Per il Servizio sanitario, l'estensione dell'immunoterapia e delle terapie mirate a bersaglio molecolare si inserisce in un quadro di crescente attenzione all'oncologia di precisione, dopo che anche in Italia AIFA ha recentemente ampliato l'impiego di molecole come durvalumab a nuove indicazioni.Come sottolineato da Benedikt Westphalen, del Comprehensive Cancer Center dell'Università di Monaco di Baviera, la sovraespressione di HER2 ricorre in molteplici tipi di tumore ed è associata a malattia aggressiva e prognosi sfavorevole. L'approvazione apre così una possibilità terapeutica trasversale per pazienti finora privi di alternative efficaci.