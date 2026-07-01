Immunoterapia, l'AIFA allarga durvalumab: nuovo standard in polmone e vescica

(Teleborsa) - Roma/Milano
— L'Agenzia italiana del farmaco ha ampliato in modo sostanziale il perimetro d'impiego di durvalumab, l'immunoterapico anti-PD-L1 di AstraZeneca
(ISIN GB0009895292): sono quattro le nuove indicazioni ammesse alla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, distribuite su tre diverse neoplasie. Il via libera è arrivato dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, che ha approvato la rimborsabilità del farmaco (Imfinzi) per il carcinoma dell'endometrio primario avanzato o recidivante e, in monoterapia e/o in associazione, per il carcinoma polmonare non a piccole cellule, per il microcitoma in stadio limitato e per il carcinoma della vescica muscolo-invasivo. Le indicazioni sono state illustrate a Milano, al Teatro Gerolamo, nel corso di un incontro con la stampa promosso da AstraZeneca.
Il filo conduttore è l'anticipazione dell'immunoterapia alle fasi curative della malattia. Nei tumori operabili l'immunoterapia perioperatoria
— somministrata cioè prima e dopo la chirurgia — modifica lo standard di cura sia nel tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio precoce (IIA-IIIB) sia nel carcinoma della vescica muscolo-invasivo resecabile, con un miglioramento della sopravvivenza e una riduzione del rischio di recidiva.
Nel tumore del polmone
— seconda neoplasia più frequente dopo quella della mammella, con circa 43.500 nuovi casi stimati in Italia nel 2025 — l'AIFA ha reso rimborsabile durvalumab in associazione a chemioterapia a base di platino come trattamento neoadiuvante, seguito da durvalumab in monoterapia adiuvante, nei pazienti con NSCLC resecabile ad alto rischio di recidiva e in assenza di mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK. Secondo l'oncologo Cesare Gridelli, nello studio AEGEAN pubblicato sul New England Journal of Medicine il regime con durvalumab prima e dopo la chirurgia ha mostrato una riduzione del 32% del rischio di recidiva, progressione o morte rispetto alla sola chemioterapia neoadiuvante.
|Neoplasia
|Regime approvato
|Studio di riferimento
|Risultato principale riportato
|NSCLC stadio precoce (IIA-IIIB)
|Perioperatorio (neoadiuvante + adiuvante)
|AEGEAN
|-32% rischio recidiva/progressione/morte
|Vescica muscolo-invasiva resecabile
|Perioperatorio
|NIAGARA
|-25% rischio di morte; 82,2% vivi a 2 anni
|Microcitoma in stadio limitato
|Consolidamento (monoterapia)
|ADRIATIC
|OS mediana 55,9 vs 33,4 mesi
|Endometrio avanzato/recidivante dMMR
|Chemio + mantenimento in monoterapia
|—
|-58% rischio progressione/morte
Cambia la pratica clinica anche nel carcinoma della vescica muscolo-invasivo
. Con circa 29.100 nuove diagnosi stimate in Italia nel 2025, l'AIFA ha approvato durvalumab in associazione a chemioterapia (gemcitabina e cisplatino) come trattamento neoadiuvante prima della cistectomia radicale, seguito da durvalumab in monoterapia adiuvante. Come ricordato dall'oncologo Lorenzo Antonuzzo, per circa vent'anni lo standard è stato la chirurgia preceduta da chemioterapia a base di cisplatino, ma quasi la metà dei pazienti sviluppava recidiva o progressione. I dati dello studio NIAGARA indicano una riduzione del 25% del rischio di morte e del 32% del rischio di progressione, recidiva, mancato completamento dell'intervento o decesso, con l'82,2% dei pazienti trattati con durvalumab vivo a due anni contro il 75,2% della sola chemioterapia.
La novità di maggiore portata riguarda però il microcitoma polmonare (SCLC) in stadio limitato
, forma aggressiva per cui non si registravano progressi da oltre quarant'anni. L'AIFA ha approvato durvalumab in monoterapia nei pazienti la cui malattia non è progredita dopo chemioradioterapia a base di platino. Nello studio ADRIATIC, pubblicato sul New England Journal of Medicine, durvalumab ha ridotto del 27% il rischio di morte, con una sopravvivenza globale mediana di 55,9 mesi contro 33,4 mesi del placebo — un miglioramento di quasi due anni — e il 56,5% dei pazienti vivo a tre anni rispetto al 47,6% del placebo. Il microcitoma rappresenta circa il 15% di tutte le diagnosi polmonari.
Progressi anche nella più frequente delle neoplasie ginecologiche. Nel carcinoma dell'endometrio avanzato o recidivante con deficit del mismatch repair (dMMR), durvalumab in associazione a chemioterapia e seguito dal mantenimento in monoterapia ha mostrato una riduzione del 58% del rischio di progressione o morte. Per questa patologia sono stimati circa 8.260 nuovi casi in Italia nel 2025.
[INFOGRAFICA: nuovi casi oncologici stimati in Italia nel 2025 — polmone 43.500, vescica 29.100, endometrio 8.260, su un totale di circa 390.000 diagnosi]
Il quadro complessivo parla di circa 390.000 nuove diagnosi di tumore stimate in Italia nel 2025. Le decisioni dell'AIFA rendono ora rimborsabili a carico del SSN opzioni che gli specialisti descrivono come cambiamenti dello standard di cura; l'appropriatezza dell'impiego resta subordinata alla selezione dei pazienti e alla valutazione multidisciplinare. Come sottolineato dall'oncologa Silvia Novello, il tumore del polmone a piccole cellule ha finora ricevuto minore attenzione, anche per lo stigma legato al tabagismo, e il miglioramento della sopravvivenza osservato con durvalumab ne trasforma il trattamento nello stadio limitato.(ISIN citati nell'articolo: GB0009895292)