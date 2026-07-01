Scompenso cardiaco, addio alle soglie rigide: le società mondiali riscrivono la definizione

Categoria (frazione di eiezione) Sigla Scompenso con frazione di eiezione ridotta HFrEF Scompenso con frazione di eiezione preservata HFpEF Scompenso con frazione di eiezione migliorata HFimpEF

(Teleborsa) - Le principali società scientifiche di cardiologia hanno pubblicato la, un documento di consenso promosso da American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC), European Society of Cardiology (ESC) e World Heart Federation (WHF), in collaborazione con la Heart Failure Society of America (HFSA), la Heart Failure Association (HFA) dell'ESC e la Japanese Heart Failure Society (JHFS). Il documento, diffuso il 29 giugno 2026, aggiorna e affina i criteri con cui lo scompenso cardiaco viene identificato e classificato, con l'obiettivo di migliorarne prevenzione, diagnosi e gestione a livello mondiale.La revisione risponde a una sfida epidemiologica crescente. Secondo le stime dei dati sanitari globali oltre 64 milioni di adulti convivono oggi con lo scompenso cardiaco, una prevalenza in aumento anche per effetto dell'invecchiamento della popolazione e della diffusione di condizioni quali obesità, diabete di tipo 2 e ipertensione.Il testo ribadisce il continuum in quattro stadi (dalla A alla D) e pone al centro lo Stadio B, o pre-scompenso, come finestra critica per la diagnosi precoce, il monitoraggio ravvicinato e un intervento individualizzato e proattivo, spostando il baricentro da un approccio incentrato sullo scompenso sintomatico, dal momento che la maggior parte della popolazione si colloca negli stadi 0, A o B. Già la prima Definizione Universale del 2021 aveva ridenominato lo stadio B come pre-scompenso, enfatizzando individuazione precoce e prevenzione della malattia sintomatica.[INFOGRAFICA: continuum in quattro stadi dello scompenso — Stadio 0 (nessun rischio), A (a rischio), B (pre-HF), C (sintomatico), D (avanzato)]Lo scompenso viene ora raggruppato in tre categorie clinicamente operative — a frazione di eiezione ridotta, preservata e migliorata — superando i cut-off numerici arbitrari di frazione di eiezione ventricolare sinistra, che non tenevano adeguatamente conto della variabilità per sesso, età, etnia e metodica di imaging e che avevano limitato l'eleggibilità ai trial e la generalizzabilità terapeutica.Sul piano diagnostico il documento ribadisce l'approccio integrato. Segni e sintomi dello scompenso comprendono dispnea da sforzo, ortopnea, turgore giugulare, rantoli, terzo tono di galoppo ed edemi addominali e agli arti; la certezza diagnostica è rafforzata dall'elevazione confirmatoria dei peptidi natriuretici (BNP o NT-proBNP) o da evidenze di imaging di congestione polmonare e di aumentate pressioni di riempimento intracardiaco. Gli autori sottolineano che lo scompenso è definito dall'accumulo di elementi suggestivi in una valutazione complessiva, e non da un singolo test diagnostico.Il consenso introduce inoltre strumenti pensati per standardizzare ricerca e sorveglianza. Viene proposta una classificazione universale delle cause dello scompenso e vengono affrontate le traiettorie dinamiche della malattia — miglioramento, remissione e recupero — evidenziando l'impatto dei determinanti sociali e della variabilità geografica sul rischio e sugli esiti.Le ricadute attese sono ampie. Il documento propone l'aggiornamento del 2026 come una cornice 'vivente', con implicazioni immediate per l'eleggibilità ai trial, l'aggiudicazione degli endpoint, il disegno dei registri e le strategie sui biomarcatori, tutti da ricalibrare rispetto al nuovo standard. Per i sistemi sanitari, l'adozione di una terminologia armonizzata potrebbe favorire confronti epidemiologici più solidi e percorsi di cura più precoci, in particolare nella fase pre-clinica della malattia.