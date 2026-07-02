Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Performance infelice per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata dell'1 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,9226, con il supporto più immediato individuato in area 0,9204. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9196.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)