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Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Discesa moderata per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata dell'1 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

La situazione di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 185,709. Supporto visto a quota 184,193. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 187,224.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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