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Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Seduta in frazionale rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,1431.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,1448. Supporto visto a quota 1,1396. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,15.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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