La Borsa di New York chjiude a due velocità. Giù titoli tecnologici

(Teleborsa) - Wall Street chiude l'ultima seduta di una settimana "corta" a due velocità, con i tech che hanno nuovamente frenato il Listino americano, considerando le supervalutazioni raggiunte. Venerdì, la Borsa newyorkese resta chiusa per la festività dell'Independence Day. Un fattore positivo che ha sostenuto il mercato è rappresentato dall'allontanarsi di un possibile rialzo dei tassi da parte della Fed alla riunione di luglio, dopo i deboli dati sul mercato del lavoro USA.



Il Dow Jones ha terminato la giornata in aumento dell'1,14% a 52.900 punti, mentre resta piatto l' S&P-500 , con chiusura sui 7.483 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-1,61%); sulla parità l' S&P 100 (+0,19%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+2,70%), beni di consumo per l'ufficio (+2,41%) e utilities (+2,27%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,46%), telecomunicazioni (-0,83%) e beni di consumo secondari (-0,81%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+4,66%), McDonald's (+4,04%), Walt Disney (+3,96%) e Honeywell International (+3,66%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems , che ha archiviato la seduta a -3,69%.



Caterpillar scende del 2,81%.



Fiacca Nvidia , che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated (+7,87%), Vertex Pharmaceuticals (+6,03%), Intuitive Surgical (+5,87%) e Thomson Reuters (+4,99%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su KLA-Tencor , che ha chiuso a -11,65%.



Sessione nera per Seagate Technology , che lascia sul tappeto una perdita del 10,38%.



In perdita Lam Research , che scende del 10,19%.



Pesante Western Digital , che segna una discesa di ben -9,92 punti percentuali.

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