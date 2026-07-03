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PALLADIUM del 2/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 4,00%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.293,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.357,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.230,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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