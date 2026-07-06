Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice di Francoforte, con una variazione percentuale dello 0,78%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.163,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.011. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.315,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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