Analisi Tecnica: indice DAX del 3/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice di Francoforte, con una variazione percentuale dello 0,78%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.163,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.011. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.315,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)