Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un -0,04%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,4216, con il supporto più immediato individuato in area 1,418. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,4162.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)