Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un -0,04%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,4216, con il supporto più immediato individuato in area 1,418. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,4162.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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