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Piazza Affari: brusca correzione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: brusca correzione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 104.109,14 punti, in netto calo dell'1,66%.
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