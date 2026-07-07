Milano 16:26
52.685 -0,52%
Nasdaq 16:26
29.031 -2,24%
Dow Jones 16:26
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Londra 16:26
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Francoforte 16:27
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Composto rialzo per il cambio Euro / CHF, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,24%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9223. Supporto a 0,9194. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9252.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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