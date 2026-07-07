Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Composto rialzo per il cambio Euro / CHF, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,24%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9223. Supporto a 0,9194. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9252.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)