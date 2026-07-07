Analisi Tecnica: indice DAX del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,15%.
Lo status tecnico di breve periodo del DAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.091,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.269,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.914.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)