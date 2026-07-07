Milano 16:27
52.706 -0,48%
Nasdaq 16:27
29.046 -2,19%
Dow Jones 16:27
53.023 -0,06%
Londra 16:27
10.695 +0,40%
Francoforte 16:28
25.522 -1,14%

Analisi Tecnica: indice DAX del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,15%.

Lo status tecnico di breve periodo del DAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.091,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.269,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.914.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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