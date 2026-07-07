Milano 16:28
52.698 -0,49%
Nasdaq 16:28
29.051 -2,18%
Dow Jones 16:28
53.008 -0,09%
Londra 16:28
10.697 +0,43%
Francoforte 16:29
25.524 -1,14%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Risultato positivo per il Nasdaq Composite, che lievita dell'1,12%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 26.283,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.676,8, mentre il primo supporto è stimato a 25.889,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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