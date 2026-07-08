Milano 10:57
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Sessione negativa per il FTSE Mid Cap, che termina in flessione a 62.622.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62.159. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63.547. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 61.697.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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