Milano 9:59
52.197 +0,73%
Nasdaq 8-lug
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Dow Jones 8-lug
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Londra 9:59
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Chiusura in rosso per indice spagnolo, che termina la seduta segnando un calo del 2,73%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19.603, con il supporto più immediato individuato in area 18.854,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18.605,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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