Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Chiusura in rosso per indice spagnolo, che termina la seduta segnando un calo del 2,73%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19.603, con il supporto più immediato individuato in area 18.854,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18.605,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)