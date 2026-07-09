Germania, surplus corciale aumenta con acceolerazione export

(Teleborsa) - In aumento più delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di maggio 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 19,1 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 14,7 miliardi di aprile. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 14,9 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono salite dello 0,9% su base mensile, dopo il +0,8% registrato ad aprile e contro il -0,3% atteso dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un decremento del 2,5% dopo il +1,1% precedente e rispetto al +0,1% atteso.

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