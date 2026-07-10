Milano 10:29
52.621 +0,46%
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Dow Jones 9-lug
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Londra 10:30
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Giornata positiva per il Dow Jones 30, che chiude a 52.487,4.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 52.912,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 52.205,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 51.923,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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