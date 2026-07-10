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Analisi Tecnica: EUR/USD del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,1448. Supporto visto a quota 1,1409. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,1487.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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