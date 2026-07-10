Milano 10:32
52.611 +0,44%
Nasdaq 9-lug
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Dow Jones 9-lug
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Londra 10:32
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,29%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14.368,2. Primo supporto visto a 14.118,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.021,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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