Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,29%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14.368,2. Primo supporto visto a 14.118,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.021,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)