Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,32%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 19.677,6. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19.098,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 18.811,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)