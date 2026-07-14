Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
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Londra 12:11
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Francoforte 12:11
25.006 -0,43%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,8532, mentre i supporti sono stimati a 0,8521. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,8543.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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