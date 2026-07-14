Milano 12:13
52.546 -0,50%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:13
10.455 -0,41%
Francoforte 12:13
24.982 -0,53%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta in ribasso per il maggiore indice americano, che porta a casa un decremento dello 0,79%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'S&P 500 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 7.566,2. Il supporto più immediato è stimato a 7.473,6. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 7.431,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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