Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 77,98.
Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 80,13. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 86,6, mentre il primo supporto è stimato a 73,67.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)