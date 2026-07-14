Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,417. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,4151. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,4144.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)